В Румынии разбился военный истребитель

Сообщается, что во время авиашоу на юго-востоке страны несколько десятков самолетов выполняли показательные виражи. Во время очередного выступления на одном из истребителей произошло возгорание и самолет начал падать на землю.

Позже выяснилось , что пилоту удалось катапультироваться, но о его состоянии пока нет информации.

Сейчас на месте крушения самолета работают несколько экипажей румынских спасательных служб. Информация о наличии человеческих жертв на земле пока не поступала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Польши разбился боевой истребитель Миг-29. На этот раз без жертв не обошлось, погиб пилот. Летчик налетал в общей сложности 800 часов, из них 500 на МиГ-29.