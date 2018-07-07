17:36 07.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Румынии разбился военный истребитель

Сегодня, 7 июля во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Об этом передает ziare.com.

В Румынии разбился военный истребитель

Сообщается, что во время авиашоу на юго-востоке страны несколько десятков самолетов выполняли показательные виражи. Во время очередного выступления на одном из истребителей произошло возгорание и самолет начал падать на землю. 

Позже выяснилось , что пилоту удалось катапультироваться, но о его состоянии пока нет информации. 

Сейчас на месте крушения самолета работают несколько экипажей румынских спасательных служб. Информация о наличии человеческих жертв на земле пока не поступала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Польши разбился боевой истребитель Миг-29. На этот раз без жертв не обошлось, погиб пилот.  Летчик налетал в общей сложности 800 часов, из них 500 на МиГ-29.


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