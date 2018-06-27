07:45 27.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Австрии поезд сошел с рельсов

В Австрии в среду утром, 27 июня, пассажирский поезд сошел с рельсов.

В Австрии поезд сошел с рельсов

Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.

Как сообщает Die Presse, авария произошла в семь часов утра по местному времени на подъезде к станции Сант-Пельтен. С рельс сошли два вагона. Передний сдвоенной вагон сошел с рельс, второй наскочил на впереди идущий.

На момент инцидента в поезде ехало более 80 пассажиров. При этом большинство из них дети.

Сейчас полиция устанавливает было ли это превышение максимальной скорости по техническим причинам или вследствие человеческой ошибки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около восьмидесяти человек, в результате чего пострадали 30 человек.


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