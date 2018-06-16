В Одессе загорелся ресторан - ВИДЕО

Сообщается, что огонь возник около семи утра и стал распространяться на площади в 150 м. квадратных, зацепив кровлю ресторана. В связи с угрозой распространения огня на ресторан и территорию парка к месту пожара направлены три бригады пожарных и специальной техники.

Пожарные локализовали огонь в 8:06 и в 8:33 его ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал, персонал ресторана был вовремя эвакуирован согласно имеющемуся пожарному плану, стоимость ущерба нанесенного стихией уточняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские синоптики объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности в нашем государстве. В стране, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки.