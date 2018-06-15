Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Укргидрометеоцентра", в стране, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области, а в районе Чернобыля - высокая пожарная опасность.

"16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов. Пожарными было осуществлено 16 сбросов воды в местах интенсивного горения.