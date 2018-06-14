В Мексике произошла перестрелка между двумя наркокартелями

По предварительной информации, группа людей, принимавших участие в похоронном шествии одного из членов наркокартеля, подверглась обстрелу из автоматического оружия. Вдоль церемонии проехалось два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. В результате инцидента погибло два человека, еще 6 были госпитализированы.

Генеральный прокурор Халиско Рауль Санчес Хименес, что в штате не хватает сотрудников правоохранительных органов, чтобы поддерживать порядок в регионе. Он считает, что власти должны всерьез задуматься над применением армии, дабы управиться с небывалым разгулом насилия наркомафии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мексике наркомафия застрелила 6 сотрудников полиции и на машине скрылась с места преступления. Власти штата бросили на поиски автомобиля все пограничные силы полиции. Вероятно, что в салоне авто находился груз с наркотиками, которые должны были переправить через американскую границу.