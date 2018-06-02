В Мексике разыскивают группу наркоторговцев

Инцидент произошел в городе Саламанка в центральном штате Гуанахуато. По предварительной информации, к одному из полицейских КПП на границе с США подъехал автомобиль с неизвестными, которые отказались предъявить удостоверяющие их личность документы и показать имеющийся в машине груз. В результате непродолжительного разговора преступники открыли огонь по стражам порядка.

На данный момент известно, что пять полицейских погибли на месте, еще один скончался при госпитализации. Власти штата бросили на поиски автомобиля все пограничные силы полиции. Вероятно, что в салоне авто находился груз с наркотиками, которые должны были переправить через американскую границу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мексике неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior Гектора Гонсалеса. Насилие против сотрудников СМИ в Мексике достигло критических уровней. В прошлом году в стране убили 12 журналистов. Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов.