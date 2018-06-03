23:28 03.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Тунисе затонула лодка и мигрантами, погибли 37 человек

В Тунисе в ночь на воскресенье, 3 июня, затонула лодка с нелегальными мигрантами.

В Тунисе затонула лодка и мигрантами, погибли 37 человек

В результате инцидента спасатели извлекли из воды тела 37 человек. Как сообщает Reuters, кораблекрушения произошло в Средиземном море возле побережья Туниса.

По данным Министерства внутренних дел страны, удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.

В министерстве также сообщили, что происшествие произошло в 16 морских милях от портового города Сфакс. К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая в Демократической республике Конго на севере страны перевернулась рыбацкая лодка, в результате чего погибли 49 человек.


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