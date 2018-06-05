Людей срочно эвакуировали: стали известны подробности пожара в ТЦ "Порт"- ВИДЕО

Как отметили сотрудники МЧС РФ заявили, к ликвидации пожара привлечены 80 человек личного состава 21 единицы спецтехники. Так, из-за серьезных последствий пожару присвоен четвертый номер вызова.

В настоящее время коммунальная техника занимается подвозом воды, потому что на месте ощущается острая нехватка воды. Изначально площадь возгорания была 20 квадратных метров, а со временем она увеличилась до 60.

Кстати, двухэтажный торговый центр "Порт" открылся в Казани в 2015 году. Известно, что из общей площади здания в 30 тыс. кв. метров 17 тыс. сдается в аренду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка.