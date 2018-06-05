14:34 05.06.2018 | Происшествия | Новости
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Людей срочно эвакуировали: стали известны подробности пожара в ТЦ "Порт"- ВИДЕО

В результате сильного пламя на ТЦ в Казани было эвакуировано около 20 человек, среди которых - персонал и охрана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Людей срочно эвакуировали: стали известны подробности пожара в ТЦ

Как отметили сотрудники МЧС РФ заявили, к ликвидации пожара привлечены 80 человек личного состава 21 единицы спецтехники. Так, из-за серьезных последствий пожару присвоен четвертый номер вызова.

В настоящее время коммунальная техника занимается подвозом воды, потому что на месте ощущается острая нехватка воды. Изначально площадь возгорания была 20 квадратных метров, а со временем она увеличилась до 60.

Кстати, двухэтажный торговый центр "Порт" открылся в Казани в 2015 году. Известно, что из общей площади здания в 30 тыс. кв. метров 17 тыс. сдается в аренду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка.


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