В Черниговской области произошел масштабный лесной пожар - ВИДЕО

Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов. Пожарными было осуществлено 16 сбросов воды в местах интенсивного горения. Пламя удалось полностью ликвидировать только вчера вечером 4 мая в 17:51.

Всего во время проведения операции принимало участие 33 единицы техники и 468 человек, из них от ГСЧС – 18 единиц техники и 62 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на технической площадке арсеналов в городе Балаклея в Харьковской области произошло 40 взрывов боеприпасов.