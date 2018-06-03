13:10 03.06.2018 | Происшествия | Новости
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Индию накрыла песчаная буря

Индийский штат Уттар Прадеш накрыл разрушительный песчаный шторм. Об этом передает Hindustan Times.

Индию накрыла песчаная буря

Сообщается, что более 20 тыс человек остались без крова и вынуждены были покинуть свои места обитания. Сильный ветер срывал на своем пути крыши с домов и валил деревья. Согласно последним данным издания, жертвами стихии стали 17 человек. 

Местные власти выпустили рескрипт с требованием всем районным магистратам распределить помощь пострадавшим в течение 24 часов, предоставить пострадавшим необходимые медикаменты и продовольствие. 

Напомним, что за май в Индии произошло три масштабных песчаных бури, жертвами которых стали по меньшей мере 150 человек, столько же остаются без вести пропавшими.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индии последние три недели бушует сильная непогода, которая уносит жизни местных жителей. По итогу масштабной грозы погиб 71 человек, а больше 100 одержали ранения. 


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