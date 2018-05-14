19:30 14.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии из-за непогоды десятки людей погибло

В Индии, согласно последней информации за 14 мая, бушует сильная непогода, которая уносит жизни местных жителей. По итогу масштабной грозы погиб 71 человек, а больше 100 одержали ранения.

В Индии из-за непогоды десятки людей погибло

Об этом сообщает The Times of India.

На территории северного индийского штата Уттар-Прадеша как минимум 42 человека были убиты и 84 ранены в следствии града и грозы. Главными причинами, которые приводят к многочисленным смертям, выступают падения деревьев и разгромы жилищ.

В частности, по меньшей мере 14 людей были убиты и более 15 получили травмы в ходе бури в различных районах Западной Бенгалии. По последней информации, скорость ветра в этом районе достигает 70 км в час.

Отмечается, что 12 человек ушло из жизни от удара молний и трое были ранены в районах Шрикакулам и Кадапа в штате Андхра-Прадеш. Как минимум два человека были убиты и более 18 ранены в Дели. В городе из-за погодных обстоятельств было отменено приблизительно 70 авиарейсов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека, власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться.


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