В Индии из-за непогоды десятки людей погибло

Об этом сообщает The Times of India.

На территории северного индийского штата Уттар-Прадеша как минимум 42 человека были убиты и 84 ранены в следствии града и грозы. Главными причинами, которые приводят к многочисленным смертям, выступают падения деревьев и разгромы жилищ.

В частности, по меньшей мере 14 людей были убиты и более 15 получили травмы в ходе бури в различных районах Западной Бенгалии. По последней информации, скорость ветра в этом районе достигает 70 км в час.

Отмечается, что 12 человек ушло из жизни от удара молний и трое были ранены в районах Шрикакулам и Кадапа в штате Андхра-Прадеш. Как минимум два человека были убиты и более 18 ранены в Дели. В городе из-за погодных обстоятельств было отменено приблизительно 70 авиарейсов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека, власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться.