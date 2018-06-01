Во Львове задержали хакера-подростка

Сообщается, что парень использовал специальные компьютерные блоки, предназначенные для создания и хранения (постройки) вируса-шифровальщика без наличия специальных знаний у злоумышленника. При помощи вредоносных устройств происходила авторизация учетных записей на различных хакерских форумах, где изымалась вся личная информация пользователя.

На данный момент правоохранители проверяют причастность парня к совершению киберпреступлений за границей. Его также подозревают в связях с международными хакерскими группировками и организациями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во Львове сотрудница одного из банков подозревается в присвоении крупной сумму денег клиентов учреждения. Так, в течение 2017 года женщина создала и заверила фальшивые заявления клиентов банка на выдачу наличных средств с их депозитных счетов. Затем она снимала деньги, присвоив в общей сложности 275 тысяч гривен.