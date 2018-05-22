02:00 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове сотрудница банка украла у клиентов крупную сумму денег

Во Львове сотрудница одного из банков подозревается в присвоении крупной сумму денег клиентов учреждения.

Во Львове сотрудница банка украла у клиентов крупную сумму денег

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, было установлено, что в течение 2017 года женщина создала и заверила фальшивые заявления клиентов банка на выдачу наличных средств с их депозитных счетов

Затем она снимала деньги, присвоив в общей сложности 275 тысяч гривен.

Банкирше объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения по статьям Уголовного Кодекса Украины Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением и Служебный подлог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в понедельник, 21 мая, был задержан руководитель аппарата суда. Мужчина попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, накануне, 19 мая правоохранители задокументировали получение взятки руководителем аппарата Центрального районного суда Николаева.


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