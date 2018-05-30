В Британии водитель автобуса протаранил 25 машин – ФОТО

Отмечается, что в результате происшествия чудом обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась 14 людям. По словам медицинских работников, люди получили незначительные травмы, угроз жизни нет.

В свою очередь полицейские уже арестовали одного из водителей, из-за неосторожного вождения. Скорее всего, речь идет о водителе автобуса. Свидетели уверяют, что именно по его вине и произошла авария.

В данное время устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.