12:14 30.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Британии водитель автобуса протаранил 25 машин – ФОТО

В британском городе Дартфорд посреди дороги водитель автобуса врезался в 25 автомобилей. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Британии водитель автобуса протаранил 25 машин – ФОТО

Отмечается, что в результате происшествия чудом обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась 14 людям. По словам медицинских работников, люди получили незначительные травмы, угроз жизни нет.

В свою очередь полицейские уже арестовали одного из водителей, из-за неосторожного вождения. Скорее всего, речь идет о водителе автобуса. Свидетели уверяют, что именно по его вине и произошла авария.

В данное время устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.


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