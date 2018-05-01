13:30 01.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области автомобиль сорвался с моста

В Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.

В Киевской области автомобиль сорвался с моста

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую. Когда экстремальный водитель выехал на площадь моста, он не сумел справиться с управлением автотранспортом, в результате чего слетел с моста и упал на крышу.

Полиция пока что не сообщает о пострадавших. Автодвижение на участке затруднено. Автомобиль при падении задел линию электропередач.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Днепре неизвестный мужчина совершил кражу  автомобиля BMW с литовскими номерными отличиями.


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