В Киевской области автомобиль сорвался с моста

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую. Когда экстремальный водитель выехал на площадь моста, он не сумел справиться с управлением автотранспортом, в результате чего слетел с моста и упал на крышу.

Полиция пока что не сообщает о пострадавших. Автодвижение на участке затруднено. Автомобиль при падении задел линию электропередач.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Днепре неизвестный мужчина совершил кражу автомобиля BMW с литовскими номерными отличиями.