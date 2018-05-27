В Днепропетровске столкнулись две иномарки

Инцидент произошел на проспекте Победы, Днепровского района города Каменского. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Micra на огромной скорости вылетел на пешеходном переходе в Lexus GS300. От удара иномарку отбросила на несколько метров и перевернуло на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, в том числе и трое детей. Всех их госпитализировали.

На место аварии прибыли 5 сотрудников пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области и одна единица противопожарной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Каменское Днепропетровской области произошло лобовое столкновение маршрутки и грузовика. В ДТП пострадало тринадцать пассажиров, из них один ребенок, их госпитализировали в местную больницу с различными травмами.