11:38 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровске столкнулись две иномарки

В Днепропетровской области произошла авари с участием двух легковых автомобилей. Об этом передает Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.

В Днепропетровске столкнулись две иномарки

Инцидент произошел на проспекте Победы, Днепровского района города Каменского. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Micra на огромной скорости вылетел на пешеходном переходе в Lexus GS300. От удара иномарку отбросила на несколько метров и перевернуло на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, в том числе и трое детей. Всех их госпитализировали.

На место аварии прибыли 5 сотрудников пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области и одна единица противопожарной техники. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Каменское Днепропетровской области произошло лобовое столкновение маршрутки и грузовика. В ДТП пострадало тринадцать пассажиров, из них один ребенок, их госпитализировали в местную больницу с различными травмами. 


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