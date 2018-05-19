В Днепропетровской области в ДТП попал пассажирский автобус - ФОТО

В городе Каменское Днепропетровской области произошло лобовое столкновение маршрутки и грузовика. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Приднепровской Днепровского района Каменского. По предварительной информации, водитель городского автобуса "Эталон" решил обогнать впереди идущий автомобиль, но не успел перестроиться обратно в свой ряд. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ" с прицепом.
В ДТП пострадало тринадцать пассажиров, из них один ребенок, их госпитализировали в местную больницу с различными травмами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.
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