В США произошла стрельба в школе

Инцидент произошел в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате на выпускной церемонии появилось три машины полицейских, которые полностью оцепили школьное здание и принудили стрелка сдаться. В ходе стрельбы погиб один подросток, еще двое были срочно госпитализированы.

На данный момент полисмены выясняют все обстоятельства инцидента, территория школы оцеплена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники. Стражам закона удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Его арестовали и доставили в изолятор до выяснения всех обстоятельств.