10:36 19.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США произошла стрельба в школе

В одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела. Об этом передает телеканал WXIA-TV.

В США произошла стрельба в школе

Инцидент произошел в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате на выпускной церемонии появилось три машины полицейских, которые полностью оцепили школьное здание и принудили стрелка сдаться. В ходе стрельбы погиб один подросток, еще двое были срочно госпитализированы.

На данный момент полисмены выясняют все обстоятельства инцидента, территория школы оцеплена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники. Стражам закона удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Его арестовали и доставили в изолятор до выяснения всех обстоятельств.


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