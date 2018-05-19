В США произошла стрельба в школе

В одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела. Об этом передает телеканал WXIA-TV.
Инцидент произошел в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате на выпускной церемонии появилось три машины полицейских, которые полностью оцепили школьное здание и принудили стрелка сдаться. В ходе стрельбы погиб один подросток, еще двое были срочно госпитализированы.
На данный момент полисмены выясняют все обстоятельства инцидента, территория школы оцеплена.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники. Стражам закона удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Его арестовали и доставили в изолятор до выяснения всех обстоятельств.
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