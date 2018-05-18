19:30 18.05.2018 | Происшествия | Новости
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В американской школе произошла стрельба, есть погибшие

В учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники.

В американской школе произошла стрельба, есть погибшие

Об этом сообщает Foxnews.

В местные правоохранительные органы поступило сообщение 18 мая 2018 года около 8:00 по местному времени о немедленном вызове в школу. Полиция выяснила, что на территории школы ведется стрельба внутри заведения.

Отмечается, что вызванные медики уже ничем не смогли помочь жертвам нападения. Так, по меньшей мере, восемь школьников погибли в школе Санта-Фе в штате Техас. Стражам закона удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Его арестовали и доставили в изолятор до выяснения всех обстоятельств.

По сообщениям СМИ, которые ссылаются на правоохранительные органы, преступником был школьник.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сепаратистские группировки обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области, в которой находились дети и учителя.


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