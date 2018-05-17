В Донецкой области боевики обстреляли школу, есть пострадавшие – ФОТО

Сепаратистские группировки обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области, в которой находились дети и учителя.
Об этом сообщил руководитель ОГА Павел Жебривский на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, обстрел произошел сегодня, 17 мая около 9:30 утра. Кроме того, во двор школы бросили взрывное устройство, от чего был ранен один гражданский военный.
К счастью, среди учителей и школьников, пострадавших нет. Учебный процесс приостановили, всех детей отправили домой.
В данное время спецгруппа обследует здание школы, там выбиты окна и повреждены стены.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала суток в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения. Как сообщил в Киеве на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк, раненных доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья наших защитников удовлетворительное.
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