В Гаване разбился пассажирский самолет

По предварительной информации, пилот воздушного судна Boeing 737 со 107 пассажирами на борту совершал взлет с Международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване. Однако, в считанные секунды после "бреющего" полета, судно начало клонить правым крылом вниз. Конструкция прочесала покрытие, из-за чего самолет загорелся и перевернулся крылом на бок.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и бригада пожарных, которая продолжает бороться с огнем. Точная причина аварии не известна, рассматривается несколько версий: плохие погодные условия, механическое повреждение одного из двигателей самолета, неисправность конструкции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригороде населенного пункта Чаттануги в американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолет.