В Гаване разбился пассажирский самолет

В столице Кубы пилот вынужден был совершить экстренную посадку вскоре после взлета. Об этом передает Daily Star.
По предварительной информации, пилот воздушного судна Boeing 737 со 107 пассажирами на борту совершал взлет с Международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване. Однако, в считанные секунды после "бреющего" полета, судно начало клонить правым крылом вниз. Конструкция прочесала покрытие, из-за чего самолет загорелся и перевернулся крылом на бок.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и бригада пожарных, которая продолжает бороться с огнем. Точная причина аварии не известна, рассматривается несколько версий: плохие погодные условия, механическое повреждение одного из двигателей самолета, неисправность конструкции.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригороде населенного пункта Чаттануги в американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолет.
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