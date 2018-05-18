22:31 18.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Гаване разбился пассажирский самолет

В столице Кубы пилот вынужден был совершить экстренную посадку вскоре после взлета. Об этом передает Daily Star.

В Гаване разбился пассажирский самолет

По предварительной информации, пилот воздушного судна Boeing 737 со 107 пассажирами на борту совершал взлет с Международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване. Однако, в считанные секунды после "бреющего" полета, судно начало клонить правым крылом вниз. Конструкция прочесала покрытие, из-за чего самолет загорелся и перевернулся крылом на бок. 

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и бригада пожарных, которая продолжает бороться с огнем. Точная причина аварии не известна, рассматривается несколько версий: плохие погодные условия, механическое повреждение одного из двигателей самолета, неисправность конструкции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригороде населенного пункта Чаттануги в американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолет.


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