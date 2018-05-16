С Эвереста спасли украинских туристов, которые застряли на вершине

В среду утром, 16 мая, их доставил в город Лукл в Непале вертолет. Состояние туристов не критичное, один из них находится в больнице.

Как сообщила руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем, трое украинских туристов 14 мая покорили Эверест. Один из участников группы уже спустился в базовый лагерь. Вместе с тем Тарас Позднев и Роман Городечный не смогли спустится, поскольку заболели из проводники.

На вершине они пробыли два дня и сегодня их успешно забрали вертолетом компании наших партнеров Seven Summit Treks Pvt. Ltd. с лагеря два на Эвересте. Ребята были у врача в Лукле. Состояние не критичное. Сейчас отправляются в Катманду, - пояснила координатор, добавив, что у Тараса и Рома во втором были спальник, палатка, пуховые костюмы, кислород.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, группа украинских альпинистов впервые с начала года покорила Эверест. Днем ранее на вершину впервые в истории поднялся альпинист с ограниченными возможностями из Китая.