В США произошла стрельба в школе

По предварительной информации, неизвестный мужчина вломился в школьное здание с огнестрелом в руках. Преступнику удалось сделать несколько выстрелов, ранив двоих человек. Сейчас известно, что стрелок не был учащимся учебного заведения. Информации о погибших тоже нет.

Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что правоохранителям уже удалось установить личность стрелка, был составлен фоторобот и опрошены очевидцы инцидента. Покамест никто не задержан, школа на данный момент не работает, территория школы оцеплена полицией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском городе Мемфис произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще четверо получили многочисленные осколочные ранения и травматический шок.