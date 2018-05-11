20:21 11.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США произошла стрельба в школе

В школе города Палмдейл штата Калифорния неизвестный открыл огонь по школьникам. Об этом передает 

В США произошла стрельба в школе

По предварительной информации, неизвестный мужчина вломился в школьное здание с огнестрелом в руках. Преступнику удалось сделать несколько выстрелов, ранив двоих человек. Сейчас известно, что стрелок не был учащимся учебного заведения. Информации о погибших тоже нет.

Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что правоохранителям уже удалось установить личность стрелка, был составлен фоторобот и опрошены очевидцы инцидента. Покамест никто не задержан, школа на данный момент не работает, территория школы оцеплена полицией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском городе  Мемфис произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще четверо получили многочисленные осколочные ранения и травматический шок. 


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