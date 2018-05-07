В США неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

Об сообщает пресс-служба местного департамента полиции в Twitter.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, во время стрельбы пострадал мальчик 14-лет. В свою очередь, других раненых госпитализировали в критическом состоянии в медицинское учреждение.

"Подозреваемый скрылся с места происшествия на седане золотого цвета", - отметили полицейские.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причину стрельбы. Кроме того, ведутся поиски злоумышленника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пакистане неизвестные совершили покушение на министра внутренних дел страны Ахсана Икбала. В результате инцидента министр получил пулевое ранение в плечо.