В Черкассах отравилось 47 школьников

Об этом сообщает помощник руководителя ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

8 мая в 9:15 от диспетчера "Станции скорой медицинской помощи" в оперативно-координационный отдел управления ГСЧС оправлено сообщение об перемещении в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей. Они начали терять сознание во время проведения школьной линейки в СОШ №8. Далее число школьников, которые начали озвучивать жалобы на тошноту и головокружение поднялось до 15-ти.

Как заявила Проценко, сразу после получения сообщения на место инцидента оправилась оперативно-мобильная группа управления ГСЧС. Также выехали отделения химической, радиологической и бактериологической безопасности аварийно-спасательной группы особого назначения управления ГСЧС, службы экстренного вызова города, работники санитарно-эпидемиологической службы, СБУ, Нацполиции, управление местных органов власти.

Был проведен экспресс-анализ кислорода на наличие сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов, ядовитых веществ на месте случившегося, но ничего подобного не зафиксировали. Далее применили методики, дающие возможность сделать анализ территории и зданий школы касательно опасных веществ более широкого спектра действия. Длятся меры по анализу радиационного фона.

По состоянию на 11:00 утра в областную больницу уже было доставлено 47 детей. Все пострадавшие учатся со второго по седьмой класс. Согласно предварительным экспертным данным, диагноз у всех жертв - отравление неизвестным веществом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в селе Нерубайское Беляевского района в период отмечания свадьбы отравилось 20 людей, в числе которых пятилетний ребенок.