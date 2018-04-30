В Одесской области массовое отравление после свадьбы

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Держпродспоживслужбы в Одесской области.

По словам потерпевших, они отравились из-за употребления блюд, поданных в ресторане "Изольда" в селе Нерубайское. В общем, на торжество было приглашено 84 человека.

Помимо ресторанных блюд, гости употребляли в пищу торт домашнего приготовления.

Было проведено эпидрасследования. Эксперты отобрали нужный объем проб для организации лабораторного контроля. В сторону администрации ресторана "Изольда" отправлен запрос о заморожении работы для проведения дезинфекции и генеральной уборки.

В данный момент в больнице пребывают 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции. 18 из них находятся в КУ "Городская клиническая инфекционная больница" города Одессы, еще двое - в инфекционном отделении Беляевского ЦРБ.

Длятся противоэпидемические действия и лабораторные анализы, что контролирует Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе трамвай столкнулся с внедорожника Mitsubish, в результате чего пострадала женщина-водитель иномарки.