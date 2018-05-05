На Закарпатье задержали женщину-сутенера

Сообщается, что 30-летняя жительница занималась сводничеством для своих подруг и товарищей, за что от них получала деньги. В частности, 30-летняя хустянка подыскала для своей 24-летней подруги клиента для оказания интимных услуг за деньги. Коммерческая деятельность регулярно приносила женщине доходы от 15 до 30 тыс гривен в месяц.

Ей удалось наладить "сотрудничество" с проститутками, для которых она за дополнительную плату подыскивала богатых иностранных клиентов. Подобное преступление влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно харьковские полисмены накрыли притон, который организовал 24-летний гражданин Азербайджана.