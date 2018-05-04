Иностранец организовал притон в Харькове: сутенер задержан

Сообщается, что мужчина создал несколько интернет страниц, где самолично подыскивал женщин для оказания интимных услуг, доставлял их к клиентам и определял стоимость услуг. Своим "работницам" он регулярно выплачивал заработную плату, также и не было у него отбоя от клиентов. Основными посетителями притона были граждане Турции и стран Кавказа.

С проститутками "туристы" встречались в гостиницах города и на съемных квартирах или гостиницах. Кроме того, для "постоянных" и VIP клиентов сутенер предлагал целые секс-туры по разным городам Украины, вопрос лишь стоял в цене и предпочтениях заказчика.

Сейчас уголовные статьи предусматривают для преступника от 4 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в польском городе Вроцлав полиция взяла под арест женщину, которая продавала украинских граждан в трудовое рабство.