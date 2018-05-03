14:50 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах подъемный кран насквозь пробил автобус

В Украине на окраине города Черновцы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и автобуса с пассажирами. 

В Черновцах подъемный кран насквозь пробил автобус

Об этом сообщает пользователь Facebook Андрей Вовк на странице в Facebook, опубликовав фото с места происшествия.

Судя по выложенным снимкам, стрела подъемного автокрана насквозь пробила транспортное средство через лобовое стекло. 

Сообщается, что никто из людей  в автобусе не пострадал. Один из свидетелей происшествия, таксист с большим опытом вождения прокомментировал, что видел много аварий, но подобных ни разу.

Мужчина добавил, что хотя все живы, водитель маршрутки просто родился в рубашке.

Напомним, как ранее сообщал   "УРА-Информ", в самом центре Львова на ул.Городоцкая случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.


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