В Черновцах подъемный кран насквозь пробил автобус

Об этом сообщает пользователь Facebook Андрей Вовк на странице в Facebook, опубликовав фото с места происшествия.

Судя по выложенным снимкам, стрела подъемного автокрана насквозь пробила транспортное средство через лобовое стекло.

Сообщается, что никто из людей в автобусе не пострадал. Один из свидетелей происшествия, таксист с большим опытом вождения прокомментировал, что видел много аварий, но подобных ни разу.

Мужчина добавил, что хотя все живы, водитель маршрутки просто родился в рубашке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в самом центре Львова на ул.Городоцкая случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.