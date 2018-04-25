Во Львове маршрутка с пассажирами на ходу врезалась в столб – ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, автобус с пассажирами на скорости влетел в установленный на тротуаре металлический столб с рекламным щитом. К счастью, люди в салоне и прохожие не пострадали.

По словам водителя маршрутки, он не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Suzuki, после чего въехал в столб.

Однако, очевидцы сообщают, что водитель Suzuki поворачивал направо на зеленый сигнал светофора, когда в него с прилегающей дороги на довольно большой скорости влетел автобус.

Люди выставили соответствующие видео на сервисе Youtube.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на железнодорожной станции Красное в Львовской области пассажирский поезд сбил женщину. 50-летняя пострадавшая умерла на месте происшествия от полученных травм.