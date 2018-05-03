Сотни беженцев напали на полицейских в Германии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По предварительной информации, четыре офицера прибыли в миграционный центр в городе, чтобы забрать 23-летнего мужчину из Того для депортации. Однако группа беженцев начала нападать на патрульные машины, запугивала офицеров и требовала освободить мужчину.

Так, чтобы избежать какой-либо опасности сотрудники полиции на месте происшествия попросили охрану найти ключ, чтобы снять наручники с искателя убежища. Затем он скрылся с места происшествия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", мигранты в Германии ежегодно совершают 10 процентов всех преступлений. Статистика за последние годы в стране ухудшилась, только в прошлом году мигранты фигурировали в 167268 правонарушениях.