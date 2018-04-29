18:13 29.04.2018 | Общество | Новости
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Германия страдает от преступности со стороны мигрантов

Мигранты в Германии ежегодно совершают 10 процентов всех преступлений. Об этом передает Die Welt.

Германия страдает от преступности со стороны мигрантов

Статистика за последние годы в стране ухудшилась, только в прошлом году мигранты фигурировали в 167268 правонарушениях. Больше всего преступлений связано с карманными кражами - доля беженцев здесь составляет 31 процента. Далее идут 31,4 процента. преступления сексуального характера, где мигранты составляют 15,9 процента, тяжких телесных повреждений - 15,2 процента, ограблений - 15,1 процента, квартирных краж - 10,7 процента.

В полиции также подтвердили информацию о том, что большинство преступлений совершают сирийцы, которые оказались самой многочисленной группой среди этой категории правонарушителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", все страны-члены ООН, кроме США, сейчас разрабатывают консультативные пакты для миграции беженцев. В этом документе предполагается прописать безопасные, упорядоченные и зиждущиеся на правилах стандарты миграции. 


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