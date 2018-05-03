Индию накрыла песчаная буря, есть погибшие

Сообщается, что власти штатов вынуждены были объявить чрезвычайное положение и привлечь в проведению спасательных работ военных. Стихия привела к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев, множество машин и общественного транспорта оказались неспособны выехать на дорогу. От последствий стихии пострадало не менее 200 человек, все они были госпитализированы.

Из-за бури были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели, Мумбаи и Калькутту.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои искренее соболезнование всем родственникам и семьям погибших, пообещав предоставить пострадавшим государственную помощь по захоронению и ритуальным услугам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, недавно накрыла остров Крит в Греции.