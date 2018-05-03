11:34 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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Индию накрыла песчаная буря, есть погибшие

В штатах Раджастан и Уттар-Прадеш песчаная буря унесла с собой жизни 77 человек. Об этом передает AFP.

Индию накрыла песчаная буря, есть погибшие

Сообщается, что власти штатов вынуждены были объявить чрезвычайное положение и привлечь в проведению спасательных работ военных. Стихия привела к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев, множество машин и общественного транспорта оказались неспособны выехать на дорогу. От последствий стихии пострадало не менее 200 человек, все они были госпитализированы. 

Из-за бури были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели, Мумбаи и Калькутту. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои искренее соболезнование всем родственникам и семьям погибших, пообещав предоставить пострадавшим государственную помощь по захоронению и ритуальным услугам. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, недавно накрыла остров Крит в Греции. 


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