13:22 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове девушка пыталась совершить суицид

В Харькове полицейские предотвратили попытку самоубийства. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

В Харькове девушка пыталась совершить суицид

По предварительной информации, в городское отделение полиции поступило уведомление от очевидцев инцидента о том, что молодая девушка пытается отправиться на "тот свет" спрыгнув под колеса поезда. На место происшествия пибыло две бригады полиции.

Путем долгих переговоров и уговоров, убеждений правоохранителям удалось снять девушку с моста. Позже выяснилось, что потерпевшая пыталась совершить самоубийство на бытовой почве. Пострадавшая була госпитализирована.

Вчера похожий случай произошел в столичном Соломенском районе. На улице Комарова в Соломенском районе Киева молодая женщина выпрыгнула с балкона жилого дома, после чего разбилась насмерть. Оперативно-следственная группа выясняет, действительно ли случившееся является самоубийством.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области полицейский покончил жизнь самоубийством.


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