В Херсонской области полицейский покончил жизнь самоубийством

По предварительной информации, мертвое тело капитана полиции было обнаружено его коллегами в доме пострадавшего. На теле мужчины были обнаружены следы удушья, никаких других доказательств насильной смерти полисмена найдено не было. Правоохранители рассматривают три версии смерти руководителя районного подразделения полиции: профессиональная деятельность погибшего, умышленное убийство, самоубийство.

На данный момент в доме мужчины проводится следственно-оперативная экспертиза, которая сможет раскрыть и дать больше информации о загадочной смерти правоохранителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе столицы мужчина упал с крыши высотой приблизительно 15 метров. Прибывшая карета скорой помощи установила, что он мертв.