13:59 26.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником, пострадала женщина - ФОТО

В Одессе в четверг утром, 26 апреля, трамвай столкнулся с внедорожника Mitsubish.

В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником, пострадала женщина - ФОТО

В результате происшествия пострадала женщина-водитель иномарки. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, авария произошла на Люстдорфской дороге около девяти часов утра.

Возле дома №140В столкнулись автомобиль Mitsubishi и трамвай №27. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу, а полиция сейчас выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Индии в четверг утром, 26 апреля, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли 13 детей. Еще пятеро получили тяжелые травмы. Как сообщает индийский телеканал NDTV, инцидент произошел в провинции Уттар-Прадеш на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 километрах от населенного пункта Горакхпур около семи часов утра по местному времени.


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