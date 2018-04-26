В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником, пострадала женщина - ФОТО

В результате происшествия пострадала женщина-водитель иномарки. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, авария произошла на Люстдорфской дороге около девяти часов утра.

Возле дома №140В столкнулись автомобиль Mitsubishi и трамвай №27. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу, а полиция сейчас выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Индии в четверг утром, 26 апреля, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли 13 детей. Еще пятеро получили тяжелые травмы. Как сообщает индийский телеканал NDTV, инцидент произошел в провинции Уттар-Прадеш на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 километрах от населенного пункта Горакхпур около семи часов утра по местному времени.