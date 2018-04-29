На Тайване загорелся завод

Сообщается, что огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности рабочими-мигрантами, которые трудились на заводе без официальных документов. Для ликвидации огня были привлечены 56 спасателей и 8 единиц специальной техники. В ходе операции семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали, их срочно госпитализировали.

Пожарные предупредили о серьезных последствиях такого инцидента, ведь над городом теперь могут образовать облака из гари, что может быть опасно для здоровья аллергиков и астматиков. Людей в районе пожара попросили не выходить из дому без индивидуальных средств защиты дыхательных путей.

Еще пятеро рабочих погибли от отравления угарным газом. Точная причина пожара на данный момент не установлена, ведется расследование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Баку загорелась высотка американского президента Trump Tower.