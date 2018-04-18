Протестующие в Ереване заблокировали резиденцию премьера страны - ВИДЕО

Как отмечается, демонстранты беспрепятственно прошли мимо здания парламента и прошли до дверей резиденции премьер-министра. Тут лидер протестных акций Никол Пашинян возвестил о начале блокады резиденции.

Вместе с тем он призвал протестующих в Армении уважительно относиться к полицейским и при блокировании улиц не использовать мусорные урны, баки и скамейки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Армении началось специальное заседание парламента, во время которого депутаты должны избрать премьер-министра. При этом в здании Национального Собрания предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все депутаты перед входом в зал заседаний проходят через рамку металлоискателей.