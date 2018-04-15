Неизвестный в Николаеве пытался подорвать автосалон - ФОТО

По предварительной информации правоохранителей, операция по организации взрыва была спланирована очень тщательно, на месте преступления была найдена чека от гранаты и несколько осколков. В полиции рассматривают версию о профессиональной предпринимательской деятельности владельца автосалона.

Сейчас следственно-экспертная группа проверяет все камеры наруженого и внешнего наблюдения, опрашиваются свидетели. В результате взрыва никто не пострадал По данному делу возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у здания энергогенерирующей компании " Киевэнерго" в Святошинском районе столицы прогремел взрыв. Неизвестный мог применить боевую гранату или самодельное взрывчатое вещество малой мощности. В результате взрыва в офисе были повреждены фасад и окна здания, также выбиты две двери и фойе.