15:52 08.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Бразилии вспыхнули массовые акции протеста

В Бразилии люди вышли на улицы, чтобы защитить от судебного наказания бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом передает Globo.

В Бразилии вспыхнули массовые акции протеста

Сообщается, что на улицы вышли более 100 тыс человек, люди требуют вынесения справедливого приговора экс-главе государства. Возле здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где находился Силва, вспыхнула потасовка с федеральными полицейскими. Власти вынуждены были привлечь военных для умиротворения протестующих. 

В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате перепалки пострадало два человека - ребенок и военный.

Напомним, что генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Бразилии засудили на 10 лет за коррупцию.


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