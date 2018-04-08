В Бразилии вспыхнули массовые акции протеста

Сообщается, что на улицы вышли более 100 тыс человек, люди требуют вынесения справедливого приговора экс-главе государства. Возле здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где находился Силва, вспыхнула потасовка с федеральными полицейскими. Власти вынуждены были привлечь военных для умиротворения протестующих.

В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате перепалки пострадало два человека - ребенок и военный.

Напомним, что генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Бразилии засудили на 10 лет за коррупцию.