09:17 05.04.2018 | Политика | Новости
100190522:nastya

Экс-президент Бразилии засудили на 10 лет за коррупцию

Бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва посадят в тюрьму. Такое решение было принято большинством членов Верховного суда.

Экс-президент Бразилии засудили на 10 лет за коррупцию

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что шесть из одиннадцати судей отдали свои голоса за тюремный арест экс-главы государства.

Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете. Голоса разделились поровну - пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", в Малайзии военнослужащий в связи с коррупционными действиями получил 197 лет тюрьмы. Он получил взятку в размере 11,9 тысяч долларов государственных средств. Также злоумышленника накажут 79 ударами палками.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутаты в четверг займутся вопросами безопасности Сегодня православные христиане отмечают Чистый четверг "Укрзализныця" запускает полноценное питание в ночных поездах Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив