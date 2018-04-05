Экс-президент Бразилии засудили на 10 лет за коррупцию

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что шесть из одиннадцати судей отдали свои голоса за тюремный арест экс-главы государства.

Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете. Голоса разделились поровну - пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Малайзии военнослужащий в связи с коррупционными действиями получил 197 лет тюрьмы. Он получил взятку в размере 11,9 тысяч долларов государственных средств. Также злоумышленника накажут 79 ударами палками.