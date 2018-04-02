Возле Вилково опасный уровень воды, синоптики предупреждают о новых подтоплениях

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как указано в сообщении ведомства, 2-5 апреля на реке Дунай возле города Вилково анонсируют сохранение опасных уровней воды, граничащих между 160 и 170 см. Из них 155 см подтопления припадает на пониженные участки города, в которых нет жилых домов. Так, по состоянию на 8 часов 30 марта уровень воды в городе Вилково пребывает на отметке 160 см над нулем поста.

Отмечается, что 3-5 апреля на указанной территории специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста. В случае оправданности прогнозов, начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

Утром 2 апреля территория частных усадеб по улице Бердянской Амур-Нижнеднепровский района города Днепр остается подтопленной.

В Укргидрометцентре предупреждают, что 2 апреляиз-за вероятных осадков в виде дождей и таянием снега допускается повышение уровней воды в таких водоемах:

в нижнем течении р.Боржава - 2,0-2,5 м, с выходом воды на пойму, частичное затопление сельхозугодий ряда приречных сел, автодорог местного значения;

на участке Тисы Бычков - Вилок, в нижних течениях Ужа и Латорица 1,5-2,0 м, с выходом воды на пойму;

реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), в верховьях и средних течениях рек Закарпатья 0,5-1,5 м;

реках бассейнов Припяти, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м, выход воды на пойму, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозпостройки (Ратневском р-н Волынской обл.).

Также специалисты добавляют овозможном возникании масштабного местного стока с дополнительными подтоплениями и оползнями переувлажненного почвы. По информации спасателей, из-за развития весеннего половодья и осадками 2 апреля на реках бассейнов Прута и Сирет прогнозируется дальнейший подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями. Негативных последствий не предвидиться.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", синоптики предупреждают, что половодье может подтопить половины города Вилково Одесской области.