Синоптики предупреждают, что Дунай может затопить половины города Вилково - ФОТО ВИДЕО

Сегодня днем на украинском участке Дуная в связи с весенним половодьем и усилением ветра в створе гидропоста Вилково продолжает повышаться уровень воды. На данный момент он уже достиг опасной отметки 185 сантиметров над нулем поста.

При таком уровень, по данным синоптиков, может быть затоплено 50% города Вилково. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, по состоянию на восемь часов утра уровень воды в Вилково был равен 182 сантиметров над нулем поста.

В городе подтоплено 30% улиц. При этом ветер, который дует с моря поднял высокую волну. В месте с тем местыне власти сообщают, что в домах пока воды нет и с продуктами питания в населенном пункте проблем нет.

На случай необходимости подготовлены места для размещения людей. Ситуация на постоянном контроле главы области, - заверяют местные чиновники.

Как отмечает издание Думская, в Вилково паники никакой нет: в подтопленных домах спасатели с утра откачали воду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждали о сильном ветре в Украине. По их данным, сегодня по всей стране, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 метров на секугжу, а в западных областях местами пройдут сильные дожди.