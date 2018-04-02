Террористы атаковали базу миротворцев в Сомали

Об этом сообщает издание Reuters.

Как отмечается, террористическая группировка сначала взорвала две бомбы с самоубийцей, в результате чего повредили один автомобиль АС и один сомалийский военный корабль.

После этого большое количество боевиков начали стрелять, прячась за деревьями.

По словам генерала Фараха Османа, который находился возле базы Миссии Африканского союза в Сомали, точное количество жертв пока не известно.

Угандийская армия заявила, что угандийские солдаты, служившие в миротворческой миссии АС, убили 22 боевика Шабааба. Абдиас Абу Мусаб. В их представительстве заявили о 14 погибших бойцов группы и 59 военнослужащих АМИСОМ.

Добавим, что после выхода из Могадишо в 2011 году группа, связанная с "Аль-Каидой", потеряла контроль над большинством городов и поселков Сомали. Но она по-прежнему сохраняет сильное присутствие в регионах за пределами столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь 9 иракских правоохранителей. Сообщается, чт группа боевиков организовала нападение на полицейский участок, на котором находился отряд правоохранителей на севере Киркука.