10:15 25.03.2018 | Происшествия | Новости
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Боевики ИГИЛ провели массовую казнь иракских полицейских

Боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь 9 иракских правоохранителей. Об этом передает Skynews Arabia.

Боевики ИГИЛ провели массовую казнь иракских полицейских

Сообщается, что группа боевиков организовала нападение на полицейский участок, на котором находился отряд правоохранителей на севере Киркука. В здании участка базировалось оружие и несколько коробок с боеприпасами.

Полицейские успели вызвать подкрепление, однако по прибытии военных на базе никого обнаружено не было. Вероятно, все девять человек были похищены. Чуть позже в сети появилась пленка казни нескольких полисменов, остальные находятся в плену у исламистов.

Иракские власти просят патрульных Киркука быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода боевиков. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно международная коалиция во главе с США ликвидировала по крайней мере четырех ключевых террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке.


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