Боевики ИГИЛ провели массовую казнь иракских полицейских

Сообщается, что группа боевиков организовала нападение на полицейский участок, на котором находился отряд правоохранителей на севере Киркука. В здании участка базировалось оружие и несколько коробок с боеприпасами.

Полицейские успели вызвать подкрепление, однако по прибытии военных на базе никого обнаружено не было. Вероятно, все девять человек были похищены. Чуть позже в сети появилась пленка казни нескольких полисменов, остальные находятся в плену у исламистов.

Иракские власти просят патрульных Киркука быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно международная коалиция во главе с США ликвидировала по крайней мере четырех ключевых террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке.