07:59 26.03.2018 | Происшествия | Новости
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Во Французских Альпах сошла лавина, погибли две лыжницы

Во Франции в воскресенье, 25 марта, а Альпах сошла лавина.

Во Французских Альпах сошла лавина, погибли две лыжницы

В результате стихийного бедствия в коммуне Модан погибли две лыжницы. Как сообщает радиостанция France Bleu, лавина сошла около шести часов вечера по киевскому времени.

Погибли две француженки 57 и 58 лет. Вместе с тем сопровождавшему их мужчине удалось спастись. Во время схода лавины лыжники находились на высоте около три тысяч метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии, в горах Яцугадакэ, лавина накрыла группу альпинистов из семи человек, которые решили покорить горную вершину хребта.

Подъем был заведомо опасным, так как накануне сейсмологи предупреждали об традиционной активности горной породы в переходное межсезонье.

В результате - трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.


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