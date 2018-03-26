Во Французских Альпах сошла лавина, погибли две лыжницы

В результате стихийного бедствия в коммуне Модан погибли две лыжницы. Как сообщает радиостанция France Bleu, лавина сошла около шести часов вечера по киевскому времени.

Погибли две француженки 57 и 58 лет. Вместе с тем сопровождавшему их мужчине удалось спастись. Во время схода лавины лыжники находились на высоте около три тысяч метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии, в горах Яцугадакэ, лавина накрыла группу альпинистов из семи человек, которые решили покорить горную вершину хребта.

Подъем был заведомо опасным, так как накануне сейсмологи предупреждали об традиционной активности горной породы в переходное межсезонье.

В результате - трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.