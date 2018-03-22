В Индонезии вулкан выпустил облака серного газа, 30 человек попали в больницу

В результате природного явления в больницу попало 30 человек. При этом власти страны вынуждены были закрыть популярный туристический курорт и горнодобывающий участок.

Как сообщает Reuters, на склонах горы Ихен в провинции Восточная Ява, где находится вулкан, живут почти 200 человек. Всех их уже эвакуировали.

По словам представителя национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, из-за этого инцидента общественность - туристы или горняки - не допускаются на территорию около кратера до дальнейших уведомлений. У многих жителей наблюдается рвота и затрудненное дыхание, - пояснил он.

Напомним, кратер является популярным местом для туристов и горнорабочих, которые выкапывают твердую желтую серу, чтобы продавать ее во всем: от косметики до спичек.

Вулкан регулярно выталкивает небольшое количество вредных газов, но место остается открытым для публики.

Как сообщал УРА-Информ, в Индонезии из-за извержения вулкана поднялся громадный столб пепла высотой в 7 километров.