У берегов Греции затонул плот с мигрантами

Инцидент произошел у острова Агатониси. Троим выжившим удалось добраться до берега и сообщить пограничникам о месте крушения их самодельного морского транспорта.

Один из них утверждает, что на борту деревянного плота находилось 22 человека, четверо из них дети. Спастись удалось лишь им троим, все остальные затонули. Для поиска пропавших на приблизительное место крушения отправились водолазы и специальная спасательная техника.

Напомним, что недавно в Средиземном море в результате кораблекрушения погибли по меньшей мере 80 мигрантов. При этом 40 спасенных мигрантов доставлены в порт Поццалло на острове Сицилия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Евросоюз будет проводить обучение ливийской береговой охраны для борьбы с нелегальными потоками мигрантов, которые прибывают со Средиземного моря.