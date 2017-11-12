15:23 12.11.2017 | Общество | Новости
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ЕС планирует обучать ливийских полицейских бороться с нелегальными мигрантами

Евросоюз будет проводить обучение ливийской береговой охраны для борьбы с нелегальными потоками мигрантов, которые прибывают со Средиземного моря.

ЕС планирует обучать ливийских полицейских бороться с нелегальными мигрантами

Об этом передает DW.

Ранее ЕС выделяло дополнительные средства только для обучения ливийских военных. На расширение программы обучения для ливийской полиции планируют выделить 30 миллионов евро, еще 16 млн евро может отдельно выделить Италия. Специалисты ООН утверждают, что в течении всего 2017 года Средиземное море в поисках лучшей жизни в Европе пересекли более 150 тыс мигрантов, еше три тыс утонуло во время опасного путешествия.

Напомним, что ЕС приняло стратегию борьбы с нелегальными мигрантами, дабы сократить поток беженцев из Северной Африки к берегам Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие два года его правительство разрешит официальный въезд 10 тыс  беженцам из неевропейских стран.


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