В Пакистане прогремел взрыв, погибли девяти человек - ФОТО

Возле полицейского поста взорвалась бомба. В результате инцидента погибли девять человек. Еще около 25 человек получили ранения.

Как сообщает Geo.tv, террористический акт был направлен на пост правоохранителей и организовали его террористы. По предварительным данным среди погибших пять сотрудников полиции и четверо граждан.

Бомба взорвалась, когда полиция принимала смену у охранников поста. Правоохранители предполагают, что атака была совершена террористами с помощью мотоцикла, который полностью разрушен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пакистане 17 декабря 2017 года террористы напали на церковь. В результате террористического акта погибли восемь человек. Среди погибших две женщины. Еще 44 человека получили ранения, девять из них находятся в критическом состоянии.