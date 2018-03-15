07:45 15.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане прогремел взрыв, погибли девяти человек - ФОТО

В окрестностях города Лахор в пакистанской провинции Пенджаб в ночь на четверг, 15 марта, произошел взрыв.

В Пакистане прогремел взрыв, погибли девяти человек - ФОТО

Возле полицейского поста взорвалась бомба. В результате инцидента погибли девять человек. Еще около 25 человек получили ранения.

Как сообщает Geo.tv, террористический акт был направлен на пост правоохранителей и организовали его террористы. По предварительным данным среди погибших пять сотрудников полиции и четверо граждан.

Бомба взорвалась, когда полиция принимала смену у охранников поста. Правоохранители предполагают, что атака была совершена террористами с помощью мотоцикла, который полностью разрушен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пакистане 17 декабря 2017 года террористы напали на церковь. В результате террористического акта погибли восемь человек. Среди погибших две женщины. Еще 44 человека получили ранения, девять из них находятся в критическом состоянии.


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